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    Азербайджанская нефть подешевела на 1,6 долларов

    В настоящее время стоимость барреля нефти марки Azeri LT CIF составляет 56,09 долларов

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость одного барреля сырой нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 1,62 долларов, или 2,81%.

    Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

    В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 56,09 долларов/баррель.

    В конце прошлой недели стоимость азербайджанской нефти составляла 57,71 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная стоимость нефти Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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