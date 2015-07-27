Азербайджанская нефть подешевела на 1,6 долларов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость одного барреля сырой нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 1,62 долларов, или 2,81%.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 56,09 долларов/баррель.

В конце прошлой недели стоимость азербайджанской нефти составляла 57,71 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная стоимость нефти Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).