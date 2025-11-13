Азербайджанская нефть подешевела более чем на $2
- 13 ноября, 2025
- 09:52
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,35 или 3,47%, составив $65,43.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62 .
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $2,35 или 3,58% - до $63,22.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.