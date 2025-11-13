İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

    Energetika
    • 13 noyabr, 2025
    • 09:38
    Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,35 ABŞ dolları, yaxud 3,47 % azalaraq 65,43 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 62 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,35 ABŞ dolları və ya 3,58 % azalaraq 63,22 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Азербайджанская нефть подешевела более чем на $2
    Price of Azerbaijani oil falls by over $2

    Son xəbərlər

    10:38

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıb

    Maliyyə
    10:34

    Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklər

    İKT
    10:32

    "S&P" SOCAR-ın kredit reytinqini "BB" səviyyəsinə yüksəldib

    Energetika
    10:27

    AMADA-nın təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    10:23

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:11

    İlham Əliyev: Tramp prezident seçiləndən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələri yeni mərhələyə keçib

    Xarici siyasət
    10:08
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    10:08

    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Region
    10:08

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti