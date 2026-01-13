Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    13 января, 2026
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,03 или 0,04%, составив $68,54.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,42.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB упала на $0,22 или 0,33%, до $66,43.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

