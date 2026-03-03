ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию по фронтальной обороне населенных пунктов на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.

"Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции "Рычащий лев" силы 91-й дивизии действуют в южном Ливане и удерживают несколько позиций в этом районе в рамках концепции усиления фронтовой обороны", - говорится в сообщении израильских военных.

В нем отмечается, что Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера страны.

"Для этого ЦАХАЛ наносит целенаправленные удары по инфраструктуре "Хезболлы" , чтобы предотвратить угрозы и попытки проникновения на территорию Израиля", - говорится в сообщении.