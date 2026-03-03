Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге Ливана

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 11:28
    ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию по фронтальной обороне населенных пунктов на севере страны.

    Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.

    "Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции "Рычащий лев" силы 91-й дивизии действуют в южном Ливане и удерживают несколько позиций в этом районе в рамках концепции усиления фронтовой обороны", - говорится в сообщении израильских военных.

    В нем отмечается, что Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера страны.

    "Для этого ЦАХАЛ наносит целенаправленные удары по инфраструктуре "Хезболлы" , чтобы предотвратить угрозы и попытки проникновения на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ливан Израиль позиции оборона
    İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə mövqe tutub
    IDF takes control of several positions in southern Lebanon

    Последние новости

    12:29

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    12:26

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

    Происшествия
    12:26

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    12:23

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:16

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    12:13

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    12:13

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:09

    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    12:05

    Иран сообщил о гибели свыше 30 военных из-за израильских ударов

    В регионе
    Лента новостей