İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə mövqe tutub

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 11:51
    İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə mövqe tutub

    İsrail Müdafiə Ordusu ölkənin şimalındakı yaşayış məntəqələrinin cəbhə müdafiəsi üzrə əməliyyata başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordu məlumat yayıb.

    "91-ci diviziyanın qüvvələri Livanın cənubunda fəaliyyət göstərir və cəbhə müdafiəsinin gücləndirilməsi konsepsiyası çərçivəsində bu bölgədə bir neçə mövqeni tutur", - İsrail hərbçilərinin məlumatında deyilib.

    Qeyd olunub ki, İsrail ordusu ölkənin şimal sakinləri üçün əlavə təhlükəsizlik səviyyəsinin yaradılması üzərində işləyir.

    Bildirilib ki, bunun üçün ordu İsrail ərazisinə təhdidlərin qarşısını almaq məqsədilə "Hizbullah"ın infrastrukturuna məqsədyönlü zərbələr endirir.

    İsrail ordusu Livan Cəbhə
    ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге Ливана
    IDF takes control of several positions in southern Lebanon

    Son xəbərlər

    12:27

    NK-nın silahların və strateji materialların ixracı üzərində nəzarəti təşkil etmək səlahiyyətinin ləğvi qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:25

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıb

    Formula 1
    12:25

    Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:22

    Ölkədaxili sifarişli daşımalara görə tələb olunan sənədlərin siyahısının genişləndirilməsi qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:22

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:21

    Rəsmi Astana: Qazaxıstan Yaxın Şərq böhranında heç bir tərəfi dəstəkləmir

    Digər ölkələr
    12:21
    Foto

    Gəncənin bəzi yolları bərbad vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti "mərhələli təmir" vədi verib

    İnfrastruktur
    12:21

    MM qanunvericiliyə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlərin əlavə olunmasını qəbul edib

    Milli Məclis
    12:20

    Nazir: "Yaxın 4 ildə Azərbaycanda 4 upstream layihəsi istismara veriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti