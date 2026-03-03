В Азербайджане могут разработать механизм высшего образования для несовершеннолетних осужденных

В Азербайджане предлагается разработать механизм получения высшего образования несовершеннолетними осужденными.

Как сообщает "Репорт", с данной инициативой выступила уполномоченная по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время представления доклада о своей деятельности за 2025 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По ее словам, с учетом позитивного опыта зарубежных стран разработка механизма, позволяющего несовершеннолетним осужденным, а также лицам, совершившим преступления, не представляющие особой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, участвовать во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, имеет исключительно важное значение для обеспечения их права на образование.

Наряду с этим Омбудсмен предлагает внести изменения в статью 21 закона "О воинской обязанности и военной службе" ("Предоставление отсрочки от призыва для продолжения образования"), предусмотрев предоставление отсрочки также лицам, обучающимся по заочной форме.