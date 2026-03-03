Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане могут разработать механизм высшего образования для несовершеннолетних осужденных

    Внутренняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 11:37
    В Азербайджане могут разработать механизм высшего образования для несовершеннолетних осужденных

    В Азербайджане предлагается разработать механизм получения высшего образования несовершеннолетними осужденными.

    Как сообщает "Репорт", с данной инициативой выступила уполномоченная по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время представления доклада о своей деятельности за 2025 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По ее словам, с учетом позитивного опыта зарубежных стран разработка механизма, позволяющего несовершеннолетним осужденным, а также лицам, совершившим преступления, не представляющие особой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, участвовать во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, имеет исключительно важное значение для обеспечения их права на образование.

    Наряду с этим Омбудсмен предлагает внести изменения в статью 21 закона "О воинской обязанности и военной службе" ("Предоставление отсрочки от призыва для продолжения образования"), предусмотрев предоставление отсрочки также лицам, обучающимся по заочной форме.

    несовершеннолетние осужденные высшее образование Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева Милли Меджлис права человека право на образование отсрочка от призыва воинская обязанность
    Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların ali təhsil alması üçün mexanizmin hazırlanması təklif edilir

    Последние новости

    12:31

    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    Другие страны
    12:29

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    12:26

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

    Происшествия
    12:26

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    12:23

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:16

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    12:13

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    12:13

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:09

    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей