Омбудсмен предложила увеличить объем медпомощи пациентам с диабетом

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила пересмотреть объем ежегодной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и расширить перечень предоставляемых им препаратов и средств самоконтроля.

Как сообщает Report, об этом омбудсмен заявила в Милли Меджлисе, представляя на пленарном заседании доклад о своей деятельности за 2025 год.

По ее словам, с учетом научных исследований и положительного международного опыта необходимо заново оценить объем ежегодной медпомощи пациентам с диабетом, а также перечень и количество инъекционных средств, инсулина, других сахароснижающих препаратов и средств самоконтроля.

Она добавила, что для эффективной реализации права граждан на здоровье необходимо обеспечить доступность специализированной медицинской помощи в регионах, сбалансированное развитие инфраструктуры здравоохранения и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

"В этой связи целесообразно пересмотреть финансовые гарантии, предусмотренные решением Кабинета министров "О мерах по стимулированию привлечения медицинских кадров в сельские медицинские учреждения", с учетом современных социально-экономических требований", - отметила Сабина Алиева.