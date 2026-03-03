Азербайджан в 2025 году вошел в топ-5 покупателей шоколада в России

Азербайджан в 2025 году импортировал из России шоколада на сумму более $62 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные приводит федеральный центр "Агроэкспорт".

Всего в прошлом году РФ экспортировала шоколада на общую сумму $985 млн: "Таким образом, установлен исторический рекорд по выручке от экспорта шоколада, ранее максимум был зафиксирован в 2021 году - $864 млн".

В натуральном выражении отгрузки составили около 224 тысячи тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Основным импортером стал Казахстан, закупивший шоколада почти на $300 млн. В Беларусь шоколада было отправлено почти на $188 млн, Узбекистан - на $107 млн, Кыргызстан - на $77 млн.