    Азербайджан в 2025 году вошел в топ-5 покупателей шоколада в России

    Бизнес
    • 03 марта, 2026
    • 11:52
    Азербайджан в 2025 году вошел в топ-5 покупателей шоколада в России

    Азербайджан в 2025 году импортировал из России шоколада на сумму более $62 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные приводит федеральный центр "Агроэкспорт".

    Всего в прошлом году РФ экспортировала шоколада на общую сумму $985 млн: "Таким образом, установлен исторический рекорд по выручке от экспорта шоколада, ранее максимум был зафиксирован в 2021 году - $864 млн".

    В натуральном выражении отгрузки составили около 224 тысячи тонн. Динамика этого показателя не приводится.

    Основным импортером стал Казахстан, закупивший шоколада почти на $300 млн. В Беларусь шоколада было отправлено почти на $188 млн, Узбекистан - на $107 млн, Кыргызстан - на $77 млн.

