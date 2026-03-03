Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Сабина Алиева: Влияние ИИ на рынок труда требует мер поддержки

    Социальная защита
    • 03 марта, 2026
    • 11:48
    Сабина Алиева: Влияние ИИ на рынок труда требует мер поддержки

    Быстрое развитие информационных технологий в последние годы, особенно широкое применение искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах, оказывает значительное влияние на реализацию права на доступ к информации.

    Как сообщает Report, об этом омбудсмен заявила в Милли Меджлисе, представляя на пленарном заседании доклад о своей деятельности за 2025 год.

    По ее словам, сложившаяся ситуация требует совершенствования правового регулирования, особенно в отношении защиты персональных данных, а также другой информации, доступ к которой ограничен законом, и внедрения новых механизмов безопасности:

    "Крайне важно определить приоритетные направления в данной сфере, улучшить нормативно-правовую базу, усилить надлежащее использование цифровых технологий, ИИ и меры контроля, а также реализовать образовательные программы по развитию культуры цифровой грамотности и информационной безопасности".

    Омбудсмен считает, что необходимо создать механизмы поддержки в связи с влиянием ИИ на рынок труда:

    "В связи с влиянием цифровизации и ИИ на механизмы реализации и защиты трудовых прав, крайне необходимо изучать рынок труда по регионам в рамках подготовки к технологическим изменениям, разрабатывать план коллективных мер, направленных на защиту прав работников, и создавать механизмы поддержки для лиц, которые будут уволены или испытывают трудности с адаптацией в результате применения ИИ. Совершенствование законодательства в этой области является одним из главных условий".

    искусственный интеллект омбудсмен Сабина Алиева Милли Меджлис защита персональных данных трудовые права Информационная безопасность
    Səbinə Əliyeva: Süni intellektin əmək bazarına təsiri ilə bağlı dəstək mexanizmləri yaradılmalıdır
    Azerbaijani ombudsman calls for new support mechanisms to address AI's labor impact

    Последние новости

    12:31

    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    Другие страны
    12:29

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    12:26

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

    Происшествия
    12:26

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    12:23

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:16

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    12:13

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    12:13

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:09

    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей