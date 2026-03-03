Сабина Алиева: Влияние ИИ на рынок труда требует мер поддержки

Быстрое развитие информационных технологий в последние годы, особенно широкое применение искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах, оказывает значительное влияние на реализацию права на доступ к информации.

Как сообщает Report, об этом омбудсмен заявила в Милли Меджлисе, представляя на пленарном заседании доклад о своей деятельности за 2025 год.

По ее словам, сложившаяся ситуация требует совершенствования правового регулирования, особенно в отношении защиты персональных данных, а также другой информации, доступ к которой ограничен законом, и внедрения новых механизмов безопасности:

"Крайне важно определить приоритетные направления в данной сфере, улучшить нормативно-правовую базу, усилить надлежащее использование цифровых технологий, ИИ и меры контроля, а также реализовать образовательные программы по развитию культуры цифровой грамотности и информационной безопасности".

Омбудсмен считает, что необходимо создать механизмы поддержки в связи с влиянием ИИ на рынок труда:

"В связи с влиянием цифровизации и ИИ на механизмы реализации и защиты трудовых прав, крайне необходимо изучать рынок труда по регионам в рамках подготовки к технологическим изменениям, разрабатывать план коллективных мер, направленных на защиту прав работников, и создавать механизмы поддержки для лиц, которые будут уволены или испытывают трудности с адаптацией в результате применения ИИ. Совершенствование законодательства в этой области является одним из главных условий".