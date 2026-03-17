    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    17 марта, 2026
    10:04
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,09 или 0,08%, составив $109,19.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $103,7.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,07 или 0,06%, до $105,31.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

