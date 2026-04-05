    На сегодняшний день из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 297 человек

    Внешняя политика
    • 05 апреля, 2026
    • 10:32
    На сегодняшний день из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 297 человек

    В период с 28 февраля, 08:00 часов, по 4 апреля, 10:00 часов из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 3 297 человек

    Как сообщает Report со ссылкой на полученные данные, 572 из эвакуированных - граждане Азербайджана.

    В то же время были эвакуированы 730 граждан Китая, 354 - России, 198 - Бангладеш, 189 - Таджикистана, 151 - Пакистана, 238 - Индии, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 134 - Ирана, 44 - Италии, 57 - Алжира, 26 - Испании, 25 - Германии, 25 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 19 - Грузии, 16 - Узбекистана, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 12 - Венгрии, 16 - Бахрейна, 13 - Казахстана, 11 - Мексики, 13 - США, 11 - Беларуси, а также по 10 граждан Великобритании, Болгарии и Демократической Республики Конго.

    Кроме того, были эвакуированы 9 граждан Бразилии, 8 - Судана, 7 - Венесуэлы, а также по 6 граждан Финляндии, Румынии, Чехии, Словакии, Бельгии и Объединённых Арабских Эмиратов.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Эвакуация из Ирана
    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 297 şəxs təxliyə olunub
    Over 3,200 people evacuated from Iran to Azerbaijan so far

