Иран ударил по топливному резервуару компании Bapco в Бахрейне
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 10:37
Иран атаковал беспилотником топливный резервуар нефтяной компании Bapco Energies в Бахрейне.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении корпорации.
Отмечается, что удар привел к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет.
"Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба", - сообщили в компании.
