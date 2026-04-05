Иран ударил по топливному резервуару компании Bapco в Бахрейне

Иран атаковал беспилотником топливный резервуар нефтяной компании Bapco Energies в Бахрейне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении корпорации.

Отмечается, что удар привел к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет.

"Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба", - сообщили в компании.