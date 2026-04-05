Украинский дрон повредил участок нефтепровода в районе порта Приморск
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 09:48
В результате атаки украинского беспилотника поврежден участок нефтепровода в районе балтийского порта Приморск в России.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.
Губернатор отметил, что работа нефтепровода была остановлена, а возникшее возгорание находится под контролем и безопасно выгорает.
Отметим, что в течение последнего месяца Украина активизировала удары по российским портам на Балтийском море.
