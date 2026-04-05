    Украинский дрон повредил участок нефтепровода в районе порта Приморск

    Украинский дрон повредил участок нефтепровода в районе порта Приморск

    В результате атаки украинского беспилотника поврежден участок нефтепровода в районе балтийского порта Приморск в России.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.

    Губернатор отметил, что работа нефтепровода была остановлена, а возникшее возгорание находится под контролем и безопасно выгорает.

    Отметим, что в течение последнего месяца Украина активизировала удары по российским портам на Балтийском море.

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Балтийское море
    Ukrainian drone damages section of oil pipeline near Primorsk Port

