Украинский дрон повредил участок нефтепровода в районе порта Приморск

В результате атаки украинского беспилотника поврежден участок нефтепровода в районе балтийского порта Приморск в России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.

Губернатор отметил, что работа нефтепровода была остановлена, а возникшее возгорание находится под контролем и безопасно выгорает.

Отметим, что в течение последнего месяца Украина активизировала удары по российским портам на Балтийском море.