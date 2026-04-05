Американская Planet Labs ограничила распространение спутниковых снимков Ирана и зоны конфликта

Американская спутниковая компания Planet Labs на неопределенный срок прекратила предоставление визуальных материалов по Ирану и региону конфликта на Ближнем Востоке по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в электронном письме компании, направленном клиентам накануне.

Согласно информации, правительство США обратилось к поставщикам спутниковых снимков с просьбой ввести бессрочные ограничения на распространение изображений.

Отмечается, что данное решение стало продолжением ранее введенных ограничений. В прошлом месяце Planet Labs установила 14-дневную задержку на публикацию снимков Ближнего Востока, продлив первоначальную 96-часовую отсрочку. Тогда компания объяснила это необходимостью предотвратить возможное использование изображений противниками США и их союзников.

В письме также подчеркивается, что Planet Labs воздержится от публикации изображений, датированных с 9 марта. Ожидается, что такая политика будет действовать до завершения войны, начавшейся 28 февраля после воздушных ударов США и Израиля по Ирану.

С тех пор конфликт охватил весь регион. Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, американским объектам, а также по гражданской инфраструктуре в странах Персидского залива.

В компании сообщили, что в дальнейшем перейдут к режиму контролируемого распространения изображений, которые будут признаны не представляющими угрозы безопасности.

Согласно новой системе, публикация снимков будет осуществляться в индивидуальном порядке - в случае срочных, критически важных задач или при наличии общественного интереса.

"Это чрезвычайные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы соблюсти баланс между интересами всех сторон", - приводит СМИ заявление компании, базирующейся в Калифорнии.

Planet Labs была основана в 2010 году бывшими учеными NASA.

По оценкам ряда специалистов космической отрасли, Иран мог получать доступ к коммерческим спутниковым снимкам, в том числе через противников США. Вместе с тем такие изображения широко используются журналистами и учеными для изучения труднодоступных районов.