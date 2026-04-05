    Американская Planet Labs ограничила распространение спутниковых снимков Ирана и зоны конфликта

    • 05 апреля, 2026
    • 09:34
    Американская Planet Labs ограничила распространение спутниковых снимков Ирана и зоны конфликта

    Американская спутниковая компания Planet Labs на неопределенный срок прекратила предоставление визуальных материалов по Ирану и региону конфликта на Ближнем Востоке по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом говорится в электронном письме компании, направленном клиентам накануне.

    Согласно информации, правительство США обратилось к поставщикам спутниковых снимков с просьбой ввести бессрочные ограничения на распространение изображений.

    Отмечается, что данное решение стало продолжением ранее введенных ограничений. В прошлом месяце Planet Labs установила 14-дневную задержку на публикацию снимков Ближнего Востока, продлив первоначальную 96-часовую отсрочку. Тогда компания объяснила это необходимостью предотвратить возможное использование изображений противниками США и их союзников.

    В письме также подчеркивается, что Planet Labs воздержится от публикации изображений, датированных с 9 марта. Ожидается, что такая политика будет действовать до завершения войны, начавшейся 28 февраля после воздушных ударов США и Израиля по Ирану.

    С тех пор конфликт охватил весь регион. Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, американским объектам, а также по гражданской инфраструктуре в странах Персидского залива.

    В компании сообщили, что в дальнейшем перейдут к режиму контролируемого распространения изображений, которые будут признаны не представляющими угрозы безопасности.

    Согласно новой системе, публикация снимков будет осуществляться в индивидуальном порядке - в случае срочных, критически важных задач или при наличии общественного интереса.

    "Это чрезвычайные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы соблюсти баланс между интересами всех сторон", - приводит СМИ заявление компании, базирующейся в Калифорнии.

    Planet Labs была основана в 2010 году бывшими учеными NASA.

    По оценкам ряда специалистов космической отрасли, Иран мог получать доступ к коммерческим спутниковым снимкам, в том числе через противников США. Вместе с тем такие изображения широко используются журналистами и учеными для изучения труднодоступных районов.

    Planet Labs restricts distribution of satellite images of Iran and conflict zone

    Последние новости

    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    18:39

    Израиль нанес удары по трем аэропортам Тегерана

    Другие страны
    18:39

    Бочоришвили: Тбилиси рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Баку

    Внешняя политика
    Лента новостей