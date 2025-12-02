Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 02 декабря, 2025
    • 10:03
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,12 или 0,18% - до $66,22.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,22.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,1 или 0,15% - до $64,19 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light
    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb
    Azeri Light crude price slips slightly on global market
    Elvis

    Последние новости

    10:48

    Валютные резервы ЦБА в ноябре увеличились почти на 1%

    Финансы
    10:43

    В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

    Экология
    10:42

    Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

    COP29
    10:38

    Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупцией

    Происшествия
    10:35

    Fitch Solutions обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2025-2026гг.

    Финансы
    10:32

    В Гяндже изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным

    Происшествия
    10:31

    Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

    В регионе
    10:25

    Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулирование

    Финансы
    10:24

    Марта Кос: ЕС и Армения в Брюсселе подпишут новую повестку партнерства

    В регионе
    Лента новостей