​Азербайджанская нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подорожала на 2,65% или 1,51 доллара.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 58,47 долларов/баррель.

Напомним, что в конце прошлой недели нефть стоила 59,56 долларов/баррель, а вчера - 56,96 долларов/баррель.