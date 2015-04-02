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    ​Азербайджанская нефть на мировом рынке вновь подорожала

    В настоящее время цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF достигла 58,5 долларов/баррель

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подорожала на 2,65% или 1,51 доллара.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 58,47 долларов/баррель.

    Напомним, что в конце прошлой недели нефть стоила 59,56 долларов/баррель, а вчера - 56,96 долларов/баррель. 

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