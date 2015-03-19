Азербайджанская нефть на мировом рынке подорожала на 2%

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемой Азербайджаном через порты Супса, Батуми и Джейхан, повысилась на 1,90% или 10,03 доллара. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки Аzeri LT CIF составляет 55,27 долларов.

Напомним, что в конце прошлой недели нефть стоила 62,54 долларов/баррель, а вчера - 54,24 долларов/баррель.