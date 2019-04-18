Азербайджан заработал 101 млн долларов на экспорте нефтепродуктов

За январь-март текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 201 940 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 100,987 млн долларов.

За 3 месяца этого года объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении снизился на 27%, стоимость – на 26%.

За отчетный период экспорт нефтепродуктов составил 2,25% общих объемов экспорта Азербайджана.