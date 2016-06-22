​Азербайджан заработает на Южном газовом коридоре 50 млрд. долларов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен получить прибыль в размере 30-50 млрд. долларов от проекта Южного газового коридора (ЮГК). Как передает Report, об этом сообщили издательству Natural Gas Europe в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В компании заявили, что, даже по самым пессимистичным прогнозам, прибыль Азербайджана в течение 25 лет на договорах купли-продажи составит по меньшей мере 30 млрд. долларов.

Отметим, что доля Азербайджана в проекте "Шахдениз" составляет 16,7%, Трансанатолийском трубопроводе (TANAP) – 58%, Трансадриатическом трубопроводе (TAP) – 20%. Общие затраты на реализацию ЮГК, как ожидается, достигнут 39,1 млрд. долларов, из которых 9 млрд. долларов будет инвестировано Азербайджаном.

"В свою очередь, страна планирует заработать на проекте 30-50 млрд. долларов. Даже без учета доходов от экспорта газа и транзита, и приняв за основу среднюю цену на нефть на уровне 60 долларов/баррель в 2020-2030 годах, акционеры ЮГК получат 26 млрд. долларов только от экспорта конденсата. При цене на нефть в 80 долларов/баррель эта цифра достигнет 35 млрд. долларов. Указанные цифры относятся к 10-летнему периоду. За 25 лет, с учетом доходов от продажи газа, транзитных доходов и налоговых поступлений, прибыль Азербайджана составит 30-50 млрд. долларов", - сообщили в SOCAR.