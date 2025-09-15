Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 15 сентября, 2025
    • 17:08
    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Азербайджан в январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила 8 млрд 396 млн 005,89 тыс. долларов США.

    Объем экспортированной сырой нефти сократился на 3,3%, а ее стоимость уменьшилась на 18,5% по сравнению с январем-августом 2024 года.

    За прошедшие 8 месяцев доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем экспорте Азербайджана составила 49,20%.

    Отметим, что в январе-августе этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 32 млрд 118 млн долларов США. 17 млрд 65 млн долларов США внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 15 млрд 53 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 17,9%. 

    нефть экспорт Азербайджан
    Azərbaycan 8 ayda 16 milyon tona yaxın neft ixrac edib
    Azerbaijan exported nearly 16M tons of crude oil in 8 months of 2025

    Лента новостей