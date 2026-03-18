Азербайджан за 2 месяца произвел почти 43 тыс. тонн карбамида
Энергетика
- 18 марта, 2026
- 17:55
В Азербайджане за январь-февраль 2026 года произведено 42,9 тыс. тонн карбамида.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 50,7% меньше, чем за первые два месяца 2025 года.
Запасы готовой продукции на 1 марта составили 15,7 тыс. тонн.
Напомним, что карбамид в Азербайджане производится на заводе SOCAR Carbamide, введенном в строй 16 января 2019 года на территории Сумгайытского химического промышленного парка.
Предприятие способно производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год. SOCAR Carbamide объединяет три производственных участка - аммиака, карбамида и карбамидных гранул.
