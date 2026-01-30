Азербайджан за 11 месяцев 2025 года импортировал около 130 тыс. тонн бензина Premium Euro-95

Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 128 тыс. 437,73 тонны бензина марки Premium Euro-95 на $109 млн 939,27 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в количественном выражении импорт увеличился в 1,7 раза, в стоимостном – на 52,8%.

Согласно статданным, в структуре импорта на поставки из России пришлось 58,1%, или 74 тыс. 624,16 тонн (+ 4,8 раза) на $63 млн 918,19 тыс. (+ 4,4 раза).

В тройку крупнейших поставщиков бензина этой марки в Азербайджан помимо РФ вошли ОАЭ (21 тыс. 190,61 тонн на $18 млн 474,02 тыс.) и Румыния (13 тыс. 367,73 тонн на $11 млн 443,2 тыс.).

Остальной объем был импортировано из Беларуси (12 тыс. 52,5 тонн на $9 млн 883,38 тыс.), Болгарии - 3 тыс. 457,7 тонн на $2 млн 993,41 тыс., Грузии - 1 тыс. 499,08 тонн на сумму $1 млн 224,25 тыс. и Греции – 2 тыс. 245,95 тонн на $2 млн 2,82 тыс. Причем импорт из Греции начался в ноябре.