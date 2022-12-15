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Азербайджан ведет переговоры с Катаром о строительстве газотурбинной электростанции в Яшме

Азербайджан ведет переговоры с Катаром о строительстве газотурбинной электростанции в Яшме В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с катарской компанией “Nebras Power” по различным проектам в области энергетики, в том числе по проекту газотурбинной электростанции, которую планируется построить в Яшме.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 20:44
Азербайджан ведет переговоры с Катаром о строительстве газотурбинной электростанции в Яшме

В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с катарской компанией “Nebras Power” по различным проектам в области энергетики, в том числе по проекту газотурбинной электростанции, которую планируется построить в Яшме.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.

По его словам, основная цель - обеспечить развитие сектора возобновляемых источников энергии в Азербайджане, и с этой точки зрения, есть новые возможности для сотрудничества с компанией "Nebras Power".

П.Шахбазов отметил, что сейчас подходящее время для налаживания энергетического сотрудничества в рамках Форума стран-экспортеров газа и в новой плоскости, ограниченной торговлей нефтегазовыми продуктами: "Развитие освобожденных территорий путем их превращения в "зеленую" энергетическую зону, а также достижения "зеленого роста" и чистой окружающей среды создает возможности для сотрудничества".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Qatar negotiating on construction of power plant
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qətərlə Yaşmada qaz-turbin elektrik stansiyası inşası ilə bağlı müzakirələr aparır

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