Азербайджан вчетверо увеличил доходы от продажи природного газа

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте Азербайджан экспортировал 1,62 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это в 3,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год.

Доходы Азербайджана от продажи голубого топлива увеличились. Так, стоимость проданных за 3 месяца объемов газа составила 266,35 млн долларов, что в 4,2 раза превышает прошлогодний показатель.

Отметим, что экспорт природного газа за отчетный период составил 10,2% общих объемов экспорта.