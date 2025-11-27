Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа в Турцию на 4%

Азербайджан в январе-сентябре 2025 года экспортировал в Турцию 8 млрд 801,64 млн кубометров газа, что на 4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В том числе 8 млрд 433,24 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочной договоренности, 368,39 млн кубометров - на спотовой основе.

В сентябре объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 958,25 млн кубометров, что на 7,44% ниже, чем годом ранее. При этом 883,62 млн кубометров газа составил экспорт на долгосрочной основе, 74,62 млн кубометров – по спотовому механизму.

В целом в сентябре Турция импортировала 3 млрд 605,42 млн кубометров газа (рост на 6,75%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 212,78 млн кубометров (89,11% всех поставок, рост на 7,35%), сжиженный природный газ (СПГ) – 392,64 млн кубометров (10,89% всех поставок, рост на 2,04%).

По объемам поставок в сентябре Азербайджан занял второе место (26,58% в общем объеме поставок в Турцию). На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 40,14% всех поставок, на третьем – Иран (22,39%), на четвертом – Алжир (8,23%), на пятом – США (2,66%).

В сентябре поставки газа в Турцию осуществлялись из 5 стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, Алжира и США - СПГ.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

По данным EPDK, Азербайджан в 2024 году экспортировал в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (рост на 11,9% к показателю 2023 года). Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявлял, что в этом году страна планирует поставить в Турцию 10 млрд кубометров газа.