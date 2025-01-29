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Азербайджан в январе-ноябре увеличил поставки газа в Турцию на 12,3%

Азербайджан в январе-ноябре увеличил поставки газа в Турцию на 12,3% Азербайджан в январе-ноябре 2024 года экспортировал в Турцию 10 млрд 441,03 млн кубометров газа, что на 12,3% выше, чем за аналогичный период 2023 года.
Энергетика
29 января 2025 г. 16:41
Азербайджан в январе-ноябре увеличил поставки газа в Турцию на 12,3%

Азербайджан в январе-ноябре 2024 года экспортировал в Турцию 10 млрд 441,03 млн кубометров газа, что на 12,3% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

В ноябре 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 970,16 млн кубометров природного газа, что на 41,44% выше показателя ноября 2023 года. На долю Азербайджана в ноябре пришлось 16,7% всего импортированного Турцией природного газа.

В целом в ноябре экспорт газа в Турцию составил 5 млрд 806,26 млн кубометров (рост на 30,95%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 4 млрд 552,65 млн кубометров (78,41% всех поставок, рост на 27,46%), сжиженный природный газ (СПГ) – 1 млрд 253,61 млн кубометров (21,59% всех поставок, снижение на 45,43%).

В ноябре поставки газа в Турцию осуществлялись из шести стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, Алжира, США и Испании - СПГ. Азербайджан в ноябре занял второе место по поставкам газа. На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 47% всех поставок, на третьем - Иран (14,7%), на четвертом - США (13,3%).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

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