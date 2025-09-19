Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджан в январе-июле задекларировал импорт около 222 млн кубометров газа

    Энергетика
    • 19 сентября, 2025
    • 09:54
    Азербайджан в январе-июле задекларировал импорт около 222 млн кубометров газа

    Задекларированный импорт газа в Азербайджан в январе-июле 2025 года составил 221 млн 593,18 тыс. кубометров, что в 2,1 раза показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, стоимость импортированного газа составила $33 млн 982,44 тыс., снизившись в 2,2 раза.

    На долю газа из Туркменистана из указанного объема пришлось 200 млн 351,38 тыс. кубометров на $30 млн 52,71 тыс. Снижение в количественном и стоимостном выражениях по сравнению с январем-июлем 2024 года составило на 35,9%.

    Кроме того, в отчетный период из России было поставлено 21 млн 241,81 тыс. кубометров газа на $3 млн 929,73 тыс. Снижение в количественном и стоимостном выражениях по сравнению с январем-июлем 2024 года составило в 6,7 раза.

    Отметим, что в 2024 году задекларированный импорт газа в Азербайджан составил 546 млн 819,58 тыс. кубометров (- 4,3 раза к 2023 году) на $86 млн 988,38 тыс. (- 4,2 раза). Импорт осуществлялся из РФ и Туркменистана.

    Лента новостей