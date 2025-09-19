Azərbaycanın 7 ayda idxal etdiyi təbii qazın həcmi və dəyəri açıqlanıb
- 19 sentyabr, 2025
- 10:21
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana bəyan edilmiş qaz idxalı 221 milyon 593,2 min kubmetr təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.
Azərbaycana idxal olunan qazın dəyəri 33 milyon 982,4 min ABŞ dolları təşkil edib, bu da 2,2 dəfə azalıb.
Göstərilən həcmdə Türkmənistan qazının payı 30 milyon 52,7 min ABŞ dolları dəyərində 200 milyon 351,4 min kubmetr təşkil edib. Ötən ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə kəmiyyət və dəyər ifadəsində azalma 35,9 % təşkil edib.
Bundan əlavə, hesabat dövründə Rusiyadan 3 milyon 929,7 min ABŞ dolları dəyərində 21 milyon 241,8 min kubmetr qaz tədarük edilib. 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə kəmiyyət və dəyər ifadəsində azalma 6,7 dəfə təşkil edib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycana bəyan edilmiş qaz idxalı 86 milyon 988,4 min ABŞ dolları (-4,2 dəfə) dəyərində 546 milyon 819,6 min kubmetr (2023-cü illə müqayisədə 4,3 dəfə az) təşkil edib. İdxal Rusiya və Türkmənistandan həyata keçirilib.