İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Azərbaycanın 7 ayda idxal etdiyi təbii qazın həcmi və dəyəri açıqlanıb

    Energetika
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:21
    Azərbaycanın 7 ayda idxal etdiyi təbii qazın həcmi və dəyəri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana bəyan edilmiş qaz idxalı 221 milyon 593,2 min kubmetr təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.

    Azərbaycana idxal olunan qazın dəyəri 33 milyon 982,4 min ABŞ dolları təşkil edib, bu da 2,2 dəfə azalıb.

    Göstərilən həcmdə Türkmənistan qazının payı 30 milyon 52,7 min ABŞ dolları dəyərində 200 milyon 351,4 min kubmetr təşkil edib. Ötən ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə kəmiyyət və dəyər ifadəsində azalma 35,9 % təşkil edib.

    Bundan əlavə, hesabat dövründə Rusiyadan 3 milyon 929,7 min ABŞ dolları dəyərində 21 milyon 241,8 min kubmetr qaz tədarük edilib. 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə kəmiyyət və dəyər ifadəsində azalma 6,7 dəfə təşkil edib.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycana bəyan edilmiş qaz idxalı 86 milyon 988,4 min ABŞ dolları (-4,2 dəfə) dəyərində 546 milyon 819,6 min kubmetr (2023-cü illə müqayisədə 4,3 dəfə az) təşkil edib. İdxal Rusiya və Türkmənistandan həyata keçirilib.

    Azərbaycan qaz idxalı Dövlət Statistika Komitəsi Rusiya türkmənistan
    Азербайджан в январе-июле задекларировал импорт около 222 млн кубометров газа
    Azerbaijan declared imports of approximately 222 MCM of gas in January-July

    Son xəbərlər

    11:15

    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Region
    11:14

    DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridir

    Milli Məclis
    11:13

    "Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:10

    Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idi

    Daxili siyasət
    11:06

    Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verir

    Milli Məclis
    11:03

    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    10:58

    İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıb

    Hadisə
    10:56
    Foto
    Video

    Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    10:55

    "Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti