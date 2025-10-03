Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан в январе-июле сократил импорт нефти на 37%

    Энергетика
    • 03 октября, 2025
    • 16:47
    Азербайджан в январе-июле сократил импорт нефти на 37%

    Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 734 тыс. 854,55 тонн нефти на $353 млн 814,97 тыс.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике.

    Импорт нефти в количественном выражении снизился на 37,1% по сравнению с показателем января-июля 2024 года, в стоимостном - снизился в 1,9 раза.

    Основной объем нефти (94,2%) был ввезен из России - 692 тыс. 697 тонн (снижение на 31,5%) на $331 млн 28,23 тыс. (снижение в 1,7 раза).

    В отчетный период Азербайджан также импортировал нефть из Казахстана в объеме 41 тыс. 792,43 тонны (рост на 20,8%) на $22 млн 651,64 тыс. (снижение на 0,8%), и Ирака – 365,12 тонн на $135,09 тыс. (в январе-июле 2024 года не поставлялся).

    Как сообщалось, Азербайджан в 2024 году импортировал 1,869 млн тонн нефти (рост на 2,5% к 2023 году) на сумму $1,02 млрд (рост на 5,3%).

    нефть импорт статистика
