    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 10:15
    Азербайджан в течение месяца выберет консультанта для реализации водородной стратегии

    Азербайджан в течение месяца намерен привлечь консультанта для реализации водородной стратегии.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    Гумбатова отметила, что идея водородной экономики в Азербайджане зародилась еще в начале 2020 года.

    "Затем нас поддержал Европейский банк развития и реконструкции, и мы провели исследование по водородной экономике. Это было годичное исследование с одной мировой консалтинговой группой, с очень интересными результатами по LCOE (Levelized Cost of Energy, нормированная стоимость энергии). Так, LCOE для "зеленого водорода" был оценен примерно в 3 евро за килограмм, что достаточно конкурентоспособно", - сказала она.

    По словам замдиректора, исследование также показало, что "голубой" водород будет немного дешевле "зеленого", но в Европе на тот период не было нормативной базы для "голубого" водорода.

    Она добавила, что Азербайджан уже на протяжении многих лет производит водород благодаря хорошо развитой нефтегазовой отрасли.

    "Так что мы понимаем, что такое серый водород. У нас уже есть правила безопасности, и мы знаем, как работать с этой частью водородной экономики. Однако нам нужны дополнительные исследования по улавливанию и хранению углерода, а может быть, еще и по использованию углерода. У нас есть очень хорошая база, также происходящая из нефтегазовой отрасли Азербайджана", - сказала Гумбатова.

    Она также сообщила, что в рамках водородной стратегии в Азербайджане рассматривались три сценария: "Сбалансированный сценарий, на мой взгляд, сейчас наиболее реалистичный. Но, конечно, можно пойти и по амбициозному сценарию, учитывая потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане. Все зависит от возможностей. Сейчас мы начинаем работу при поддержке ЕБРР. Мы верим, что в течение месяца наймем консультанта, так как открытый тендер уже завершен".

    Замдиректора подчеркнула, что 13 компаний подали свои заявки в ЕБРР.

    "Правительство также вовлечено в процесс оценки предложений. Так что мы начнем этот процесс на следующей неделе, я надеюсь, как можно быстрее, а затем определим консультанта, который будет вовлечен в план реализации стратегии. Сам план включает все аспекты, включая регулирование, землепользование, распределение возобновляемых источников энергии, потому что для возобновляемого водорода требуется прямое подключение", - подчеркнула Гумбатова.

    Azərbaycan bir ay ərzində hidrogen strategiyasının həyata keçirilməsi üçün məsləhətçi seçəcək
    Azerbaijan to select consultant to implement its hydrogen strategy within 1 month

