İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Azərbaycan bir ay ərzində hidrogen strategiyasının həyata keçirilməsi üçün məsləhətçi seçəcək

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:56
    Azərbaycan bir ay ərzində hidrogen strategiyasının həyata keçirilməsi üçün məsləhətçi seçəcək

    Azərbaycan hidrogen strategiyasının həyata keçirilməsi üçün bir ay ərzində məsləhətçi cəlb etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktor müavini Rəna Hümbətova Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanda hidrogen iqtisadiyyatı ideyası 2020-ci ilin əvvəllərində yaranıb.

    "Sonra Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) bizi dəstəklədi və biz beynəlxalq konsaltinq qruplarından biri ilə hidrogen iqtisadiyyatı ilə bağlı araşdırma apardıq. Bu, LCOE (Levelized Cost of Energy, enerjinin normalaşdırılmış dəyəri) üzrə çox maraqlı nəticələrə malik birillik araşdırma idi. Belə ki, "yaşıl hidrogen" üçün LCOE bir kiloqrama görə təxminən 3 avro olaraq qiymətləndirilib ki, bu da kifayət qədər rəqabətqabiliyyətlidir", - R.Hümbətova bildirib.

    Direktor müavininin sözlərinə görə, tədqiqat həmçinin göstərib ki, "mavi hidrogen" "yaşıl hidrogen"ə nisbətən bir qədər ucuz olacaq, lakin həmin dövrdə Avropada "mavi hidrogen" üçün normativ baza mövcud deyildi.

    O əlavə edib ki, Azərbaycan yaxşı inkişaf etmiş neft-qaz sənayəsi sayəsində uzun illərdir hidrogen istehsal edir.

    "Beləliklə, biz boz hidrogenin nə olduğunu bilirik. Bizim artıq təhlükəsizlik qaydalarımız var və hidrogen iqtisadiyyatının bu sahəsi ilə necə işləmək lazım olduğunu bilirik. Lakin bizə karbonun tutulması və saxlanması, eləcə də ola bilsin ki, istifadəsi üzrə əlavə araşdırmalar lazımdır. Bizim Azərbaycanın neft-qaz sənayesindən qaynaqlanan çox yaxşı bazamız var", - R.Hümbətova bildirib.

    O həmçinin deyib ki, Azərbaycanda hidrogen strategiyası çərçivəsində üç ssenari nəzərdən keçirilib: "Hesab edirəm ki, balanslaşdırılmış ssenari hazırda ən real ssenaridir. Lakin əlbəttə ki, Azərbaycanda bərpa olunan enerji potensialını nəzərə alaraq, iddialı ssenariyə də üstünlük verə bilərik. Hər şey imkanlardan asılıdır. Hazırda biz EBRD-nin dəstəyi ilə işə başlayırıq. İnanırıq ki, bir ay ərzində məsləhətçi cəlb edəcəyik, çünki açıq tender artıq başa çatıb".

    Direktor müavini vurğulayıb ki, EBRD-ə 13 şirkət müraciət edib.

    "Hökumət də təkliflərin qiymətləndirilməsi prosesinə cəlb olunub. Beləliklə, biz gələn həftə bu prosesə başlayacağıq, daha sonra strategiyanın həyata keçirilməsi planına cəlb olunacaq məsləhətçini müəyyən edəcəyik. Plan tənzimləmə, torpaqdan istifadə, bərpa olunan enerji mənbələrinin paylanması daxil olmaqla bütün aspektləri əhatə edir, çünki bərpa olunan hidrogen birbaşa qoşulma tələb edir", - L.Hümbətova vurğulayıb.

    Azərbaycan hidrogen Rəna Hümbətova yaşıl enerji
    Азербайджан в течение месяца выберет консультанта для реализации водородной стратегии
    Azerbaijan to select consultant to implement its hydrogen strategy within 1 month

    Son xəbərlər

    11:35

    Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçub

    Region
    11:32

    MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək

    Daxili siyasət
    11:31

    Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurub

    Sağlamlıq
    11:25

    Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

    Daxili siyasət
    11:24

    Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"

    Fərdi
    11:24
    Foto

    MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:20

    Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıb

    Energetika
    11:19

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Energetika
    11:18

    Mingəçevir su anbarında və Kür çayında qanunsuz balıq ovu aşkarlanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti