    Энергетика
    • 13 октября, 2025
    • 16:41
    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2025 года составила 460 тыс. баррелей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    Согласно информации, в сентябре суточная добыча нефти в Азербайджане была на 4 тыс. баррелей больше по сравнению с августом текущего года.

    Согласно отчету, квота Азербайджана по добыче нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на этот год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с.

    Отметим, что в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 465 тыс. баррелей, во втором - 462 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей.

    В 2024 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 482 тыс. баррелей.

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

