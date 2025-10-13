Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с
Энергетика
- 13 октября, 2025
- 16:41
Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2025 года составила 460 тыс. баррелей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.
Согласно информации, в сентябре суточная добыча нефти в Азербайджане была на 4 тыс. баррелей больше по сравнению с августом текущего года.
Согласно отчету, квота Азербайджана по добыче нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на этот год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с.
Отметим, что в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 465 тыс. баррелей, во втором - 462 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей.
В 2024 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 482 тыс. баррелей.
Последние новости
16:49
Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 годуЭнергетика
16:42
В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценкаИнфраструктура
16:41
Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/сЭнергетика
16:41
В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленейПроисшествия
16:38
Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культурыВнутренняя политика
16:35
Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФВ регионе
16:31
В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:29
Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%Энергетика
16:27