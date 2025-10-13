Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2025 года составила 460 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно информации, в сентябре суточная добыча нефти в Азербайджане была на 4 тыс. баррелей больше по сравнению с августом текущего года.

Согласно отчету, квота Азербайджана по добыче нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на этот год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с.

Отметим, что в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 465 тыс. баррелей, во втором - 462 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей.

В 2024 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 482 тыс. баррелей.