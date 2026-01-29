Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан в I полугодии завершит подготовку Плана реализации водородной стратегии

    Энергетика
    • 29 января, 2026
    • 11:18
    Азербайджан в I полугодии завершит подготовку Плана реализации водородной стратегии

    План реализации Национальной водородной стратегии Азербайджана будет подготовлен в первой половине текущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил замминистра Эльнур Солтанов на заседании рабочей группы по внедрению Национальной водородной стратегии.

    По его словам, в рамках первого этапа проекта "Подготовка Национальной водородной стратегии Азербайджана и плана ее реализации" при технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития был подготовлен документ "Национальное стратегическое видение по водороду", представленный в ходе конференции COP29.

    Для запуска второго этапа проекта при поддержке ЕБРР был проведен тендер, победителем которого признана компания DNV Energy Systems Germany GmbH. Ожидается, что план реализации Стратегии будет подготовлен в первой половине текущего года.

    "Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития производства водорода", - подчеркнул Солтанов.

    В ходе заседания представитель DNV Energy Systems Germany GmbH Илка Левингтон выступила с презентацией, посвященной реализации Национальной водородной стратегии. Также были обсуждены правовые и иные аспекты производства водорода, определены приоритеты следующего этапа и согласованы целевые задачи рабочей группы.

    водород водородная стратегия Минэнерго Азербайджана Эльнур Солтанов DNV Energy Systems Germany GmbH
    Фото
    Elnur Soltanov: "Azərbaycanda hidrogen istehsalı üçün əhəmiyyətli potensial var"
    Фото
    Azerbaijan to complete Hydrogen Strategy Implementation Plan in 1H26

    Последние новости

    11:58

    Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативными

    Другие страны
    11:57

    В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимости

    Инфраструктура
    11:55

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Происшествия
    11:46

    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    В регионе
    11:45

    В Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интерната

    В регионе
    11:43

    ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д Нахчывана

    Инфраструктура
    11:38

    Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle

    Финансы
    11:37

    AMFA: НБКО нуждаются в более доступных источниках финансирования

    Финансы
    11:26

    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

    Финансы
    Лента новостей