Азербайджан в I полугодии завершит подготовку Плана реализации водородной стратегии

План реализации Национальной водородной стратегии Азербайджана будет подготовлен в первой половине текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил замминистра Эльнур Солтанов на заседании рабочей группы по внедрению Национальной водородной стратегии.

По его словам, в рамках первого этапа проекта "Подготовка Национальной водородной стратегии Азербайджана и плана ее реализации" при технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития был подготовлен документ "Национальное стратегическое видение по водороду", представленный в ходе конференции COP29.

Для запуска второго этапа проекта при поддержке ЕБРР был проведен тендер, победителем которого признана компания DNV Energy Systems Germany GmbH. Ожидается, что план реализации Стратегии будет подготовлен в первой половине текущего года.

"Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития производства водорода", - подчеркнул Солтанов.

В ходе заседания представитель DNV Energy Systems Germany GmbH Илка Левингтон выступила с презентацией, посвященной реализации Национальной водородной стратегии. Также были обсуждены правовые и иные аспекты производства водорода, определены приоритеты следующего этапа и согласованы целевые задачи рабочей группы.