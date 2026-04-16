    Азербайджан в I квартале экспортировал более 5 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 16 апреля, 2026
    • 11:07
    В январе-марте текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 5 077 834 т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    Стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила $2 500 709 500.

    Объем экспортированной сырой нефти по сравнению с январем-мартом 2025 года меньше на 15,5%, а стоимость - на 25,1%.

    За последние три месяца доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем экспорте Азербайджана составила 46,29 %.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $9,407 млрд. Это на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Из внешнеторгового оборота $5,402 млрд пришлось на долю экспорта, а $4,005 млрд - на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 15,4%, а импорт - на 29,3%.

    В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $1,398 млрд. Это на 93,4% больше в годовом сравнении.

