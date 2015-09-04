Азербайджан в этом году увеличил выработку электроэнергии

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в энергосистеме страны было выработано около 1,9 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", выработка энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась стабильной.

Наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

По информации, за восемь месяцев 2015 года было выработано свыше 15,3 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,2 млрд. кВт/час или 1,33% больше аналогичного периода прошлого года.