Азербайджан в апреле выполнил обязательства по ОПЕК+

В апреле этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 698 тыс. баррелей

В апреле этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 698 тыс. баррелей.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, из них 594 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 104 тыс. - конденсат.

Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о сохранении в феврале, марте и апреле действующих квот по суточной добыче сырой нефти. Согласно решениям, обязательства Азербайджана по сокращению добычи за указанный период, как и в январе, останутся на уровне 123 тыс. баррелей. А суточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595 тыс. баррелей.

В рамках соглашений, принятых на 15-м и 16-м заседаниях заседании министров стран ОПЕК+, определились квоты Азербайджана на последующие три месяца. Новые обязательства по добыче Азербайджана составили 115 тыс. баррелей в марте, 108 тыс. баррелей – в июне, 98 тыс. баррелей – в июле.

Суточная добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 603 тыс. баррелей в мае, 610 тыс. баррелей в июне и 620 тыс. баррелей в июле соответственно.

Ежедневная добыча сырой нефти увеличится на 8 тысяч баррелей в мае, на 7 тысяч баррелей в июне и на 10 тысяч баррелей в июле.