    Азербайджан в 2025 году увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 5%

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 11:07
    Азербайджан в 2025 году увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 5%

    Азербайджан в 2025 году, согласно таможенным декларациям, экспортировал 25 млрд 187 млн 270,45 тыс. кубометров природного газа, что на 2,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    Стоимость природного газа, экспортированного из Азербайджана, составила $8 млрд 821 млн 258,79 тыс. (+4,9%).

    Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана в отчетном году составила 35,22% (в 2024 году -31,66%).

    Лента новостей