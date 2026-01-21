Азербайджан в 2025 году увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 5%

Азербайджан в 2025 году, согласно таможенным декларациям, экспортировал 25 млрд 187 млн 270,45 тыс. кубометров природного газа, что на 2,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Стоимость природного газа, экспортированного из Азербайджана, составила $8 млрд 821 млн 258,79 тыс. (+4,9%).

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана в отчетном году составила 35,22% (в 2024 году -31,66%).