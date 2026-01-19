Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

Производство дизельного топлива в Азербайджане в 2025 году составило 2 млн 549,2 тыс. тонн, что на 22,9% больше по сравнению с показателями 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в целом, за отчетный период общая стоимость произведенных в Азербайджане нефтепродуктов составила 5 млрд 532,3 млн манатов (+13,7%).

Автомобильного бензина за этот период в Азербайджане произведено 1 млрд 466,7 тыс. тонн (+17,2%), мазута - 59 тыс. тонн (+ 2,2 раза), сжиженных газов - 225,8 тыс. тонн (+32,2%), керосина - 690,7 тыс. тонн керосина (+22,9%), нефтяного кокса -240,8 тыс. тонн нефтяного кокса (+31,3%).

Смазочных масел в отчетном периоде произведено 36,6 тыс. тонн (-48,2%), нефтяного битума - 259,3 тыс. тонн (- 2,1%).