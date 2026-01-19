Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    • 19 января, 2026
    • 15:58
    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Производство дизельного топлива в Азербайджане в 2025 году составило 2 млн 549,2 тыс. тонн, что на 22,9% больше по сравнению с показателями 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в целом, за отчетный период общая стоимость произведенных в Азербайджане нефтепродуктов составила 5 млрд 532,3 млн манатов (+13,7%).

    Автомобильного бензина за этот период в Азербайджане произведено 1 млрд 466,7 тыс. тонн (+17,2%), мазута - 59 тыс. тонн (+ 2,2 раза), сжиженных газов - 225,8 тыс. тонн (+32,2%), керосина - 690,7 тыс. тонн керосина (+22,9%), нефтяного кокса -240,8 тыс. тонн нефтяного кокса (+31,3%).

    Смазочных масел в отчетном периоде произведено 36,6 тыс. тонн (-48,2%), нефтяного битума - 259,3 тыс. тонн (- 2,1%).

    дизельное топливо автомобильный бензин нефтепродукты Госкомстат
    Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    16:19

    Президент Азербайджана удостоен премии Зайеда

    Внешняя политика
    16:13

    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:07

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    16:07

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    15:58

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    15:56

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    Лента новостей