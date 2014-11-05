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    ​Азербайджан в 2015 году может возобновить экспорт газа в Россию

    В настоящее время ремонтные работы на трубопроводе продолжаются

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) c 2015 года может возобновить экспорт природного газа в Россию. Как передает Report, об этом журналистам сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    По его словам, в настоящее время ремонтные работы на трубопроводе продолжаются.

    Ранее сообщалось, что SOCAR в августе прекратила поставки газа в Россию в связи с работами по строительству оставшегося участка автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией, а также техническими работами на газотранспортной инфраструктуре.

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