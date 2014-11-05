​Азербайджан в 2015 году может возобновить экспорт газа в Россию

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) c 2015 года может возобновить экспорт природного газа в Россию. Как передает Report, об этом журналистам сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время ремонтные работы на трубопроводе продолжаются.