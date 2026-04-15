Азербайджан увеличил производство дизеля на 6,2%

В Азербайджане в январе-марте 2026 года произведено 587,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на 6,2% больше по сравнению с показателями января-марта 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 1 млрд 283,7 млн манатов, снизившись на 2,9% в годовом сравнении.

За первые 3 месяца 2026 года в Азербайджане произведено 10 тыс. тонн мазута (-76,4%), 360,5 тыс. тонн автомобильного бензина (+7,3%), 8,4 тыс. тонн смазочных масел (-8,7%), 33,4 тыс. тонн нефтяного битума (- 17,3%).

Кроме того, за отчетный период в стране произведено 46,8 тыс. тонн сжиженных газов (-17,8%), 125,8 тыс. тонн керосина (-15,5%), 61,9 тыс. тонн нефтяного кокса (+35,4%).