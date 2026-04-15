Фуад Нагиев: Карабах становится важной туристической платформой тюркского мира

Открытие Карабахского региона для туризма становится не только национальным, но и региональным примером новой модели развития, основанной на принципах устойчивости, инноваций и сотрудничества.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на VII Международном конгрессе по динамике путешествий и туризма в Анкаре.

Он отметил, что в последние годы Азербайджан демонстрирует устойчивое развитие и реализует масштабные проекты в сфере туризма. Новым стратегическим этапом стало продвижение туристического потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

По словам Нагиева, регион обладает широкими возможностями для развития культурного, экологического, оздоровительного и термального туризма. В рамках Государственной программы "Великое возвращение" туризм определен как одно из приоритетных направлений, а развитие инфраструктуры - включая международные аэропорты, железные дороги и автомобильные трассы - закладывает фундамент для долгосрочного роста отрасли.

Он сообщил, что в Карабахе уже функционируют 11 отелей и 31 объект размещения. Поездки туристов регулируются через платформу "Наш путь в Карабах", что обеспечивает безопасность и эффективное управление туристическими потоками.

Нагиев также подчеркнул важную роль тюркских государств в развитии туризма в регионе. По его словам, создание совместных туристических маршрутов, включая "Туристический маршрут тюркского мира", реализация инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры могут значительно усилить туристический потенциал Карабаха.

Кроме того, он отметил значение расширения транспортных связей в рамках Среднего коридора, развития авиационного сообщения, туристического образования и обмена опытом. По его словам, проекты, основанные на общем культурном наследии, способны превратить Карабах в важную культурно-туристическую платформу тюркского мира.

