    Azərbaycanda neft məhsullarının rüblük istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 15 aprel, 2026
    • 09:44
    Azərbaycanda neft məhsullarının rüblük istehsal həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 587,3 min ton dizel yanacağı istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin yanvar-mart aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 6,2 % çoxdur.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalının ümumi dəyəri 1 milyard 283,7 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 2,9 % azalıb.

    Ötən 3 ay ərzində Azərbaycanda 10 min ton mazut istehsal edilib. Bu göstərici 2025-ci il ilin ilk üç ayı ilə müqayisədə 76,4 % azdır.

    Ötən 3 ay ərzində Azərbaycanda 360,5 min ton avtomobil benzini istehsal edilib ki, bu göstərici də ötən ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə 8,4 min ton sürtkü yağları, 33,4 min ton neft bitumu istehsal edilib. Ötən ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə Azərbaycanda sürtkü yağlarının istehsalı 8,7 %, neft bitumunun istehsalı isə 17,3 % azalıb.

    Həmçinin, hesabat dövründə ölkədə 46,8 min ton maye qazlar, 125,8 min ton ağ neft, 61,9 min ton neft koksu istehsal edilib. Son bir ildə Azərbaycanda neft koksunun istehsalı 35,4 % artıb, ağ neftin istehsalı 15,5 %, maye qazların istehsalı isə 17,8 % azalıb.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adınna Neft Emalı Zavodu regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adınna Neft Emalı Zavodu
    Азербайджан увеличил производство дизеля на 6,2%

