Нетаньяху и Мадьяр обсудили развитие двусторонних отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.

Отмечается, что Мадьяр подтвердил намерение сохранить тесное сотрудничество между Венгрией и Израилем и пригласил Нетаньяху принять участие в церемонии по случаю 70-летия Венгерского восстания.

Израильский премьер, в свою очередь, принял его и пригласил Мадьяра посетить Иерусалим для проведения межправительственной встречи.