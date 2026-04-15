Нетаньяху и Мадьяр обсудили развитие двусторонних отношений
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 18:38
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.
Отмечается, что Мадьяр подтвердил намерение сохранить тесное сотрудничество между Венгрией и Израилем и пригласил Нетаньяху принять участие в церемонии по случаю 70-летия Венгерского восстания.
Израильский премьер, в свою очередь, принял его и пригласил Мадьяра посетить Иерусалим для проведения межправительственной встречи.
