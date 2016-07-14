​Азербайджан увеличил производство автомобильного бензина на 1,4%

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1329,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 572,4 тыс. тонн (рост на 1,4%) автомобильного бензина, 322,2 тыс. тонн керосина (рост на 0,9%), 389,0 тыс. тонн топливного мазута (рост в 8,5 раз).

Производство бензина для нефтехимии сократилось на 1,9%, дизельного топлива – на 22,2%, смазочных масел – на 50%, нефтяного битума – на 12,4%, нефтяного кокса – на 25,5%. Так, в первом полугодии произведено 96,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 1 147,4 тыс. тонн дизельного топлива, 5,1 тыс. тонн смазочных масел, 60,6 тыс. тонн нефтяного битума, 90,7 тыс. тонн нефтяного кокса.