Азербайджан увеличил производство автобензина на 9%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 622,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За три месяца произведено 306,4 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 9% больше соответствующего периода прошлого года. За отчетный период запасы готовой продукции составили 40,5 тыс. тонн автобензина.

В первом квартале произведено 52,1 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 148,6 тыс. тонн керосина, 461,1 тыс. тонн дизтоплива, 195,9 тыс. тонн мазута, 3,7 тыс. тонн смазочных масел, 17,3 тыс. тонн нефтяного битума, 41,5 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 21,7%, смазочных масел – в 3,7 раза, нефтяного кокса - 93,9%. За отчетный период производство керосина сократилось на 13,6%, дизтоплива – на 19,4%, топочного мазута – на 42,3%, нефтяного битума – на 21,4%.