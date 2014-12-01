Азербайджан увеличил экспорт авиационного топлива

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ноябре текущего года экспортировала 17,255 тысяч тонн авиационного топлива, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в SOCAR, за январь-ноябрь 2014 года компания увеличила экспорт авиационного топлива на 51,9% по сравнению с прошлым годом и достигла 176,111 тысяч тонн.

Отметим, что в ноябре стоимость одной тонны авиационного топлива на мировом рынке составила 750,48 долларов США, что на 28,2% ниже показателя за ноябрь 2013 года.