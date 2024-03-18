Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем в три раза

В январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал 3 млрд 953 млн 658,45 тыс. кубометров природного газа на сумму 1 млрд 459 млн 774,04 тыс. долларов США.

В январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал 3 млрд 953 млн 658,45 тыс. кубометров природного газа на сумму 1 млрд 459 млн 774,04 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это в 3,3 раза больше показателя аналогичного периода 2023 года в количественном и на 2,9% - в стоимостном выражении.

За первые два месяца текущего года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 30,54%.

В январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 7 млрд 227 млн долларов США. Из них 4 млрд 780 млн долларов США пришлось на долю экспорта, 2 млрд 447 млн долларов США - импорта.