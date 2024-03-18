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Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем в три раза

Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем в три раза В январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал 3 млрд 953 млн 658,45 тыс. кубометров природного газа на сумму 1 млрд 459 млн 774,04 тыс. долларов США.
Энергетика
18 марта 2024 г. 16:20
Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем в три раза

В январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал 3 млрд 953 млн 658,45 тыс. кубометров природного газа на сумму 1 млрд 459 млн 774,04 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это в 3,3 раза больше показателя аналогичного периода 2023 года в количественном и на 2,9% - в стоимостном выражении.

За первые два месяца текущего года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 30,54%.

В январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 7 млрд 227 млн долларов США. Из них 4 млрд 780 млн долларов США пришлось на долю экспорта, 2 млрд 447 млн долларов США - импорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan more than triples natural gas exports
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan təbii qaz ixracını 3 dəfədən çox artırıb

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