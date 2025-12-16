Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума почти в 4 раза

    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 17:19
    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума почти в 4 раза

    Азербайджан в январе-ноябре текущего года экспортировал 4 тыс. 360,1 тонны нефтяного битума на сумму $1 млн 137 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 3,7 и 5,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За 11 месяцев текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $44 млрд 589 млн. $23 млрд 401 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $21 млрд 188 млн - на импорт. За год экспорт сократился на 3,85%, а импорт увеличился на 12,9%.

