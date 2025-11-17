Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 19%

Азербайджан, согласно таможенным декларациям, в январе-октябре этого года экспортировал 587 тыс. 805,75 тонны нефтепродуктов на сумму $327 млн 757,92 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

Объем экспорта нефтепродуктов увеличился на 18,6%, а стоимость - на 6,1% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

В отчетном периоде доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,51%.

Отметим, что за январь-октябрь этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $40 млрд 862 млн. $21 млрд 637 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $19 млрд 225 млн - на импорт. За последний год экспорт снизился на 4,9%, а импорт увеличился на 15,6%.