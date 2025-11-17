Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 19%

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 13:31
    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 19%

    Азербайджан, согласно таможенным декларациям, в январе-октябре этого года экспортировал 587 тыс. 805,75 тонны нефтепродуктов на сумму $327 млн 757,92 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

    Объем экспорта нефтепродуктов увеличился на 18,6%, а стоимость - на 6,1% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

    В отчетном периоде доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,51%.

    Отметим, что за январь-октябрь этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $40 млрд 862 млн. $21 млрд 637 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $19 млрд 225 млн - на импорт. За последний год экспорт снизился на 4,9%, а импорт увеличился на 15,6%.

    нефтепродукты экспорт Азербайджан Госкомтаможня
    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 19 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan exports nearly 588,000 tons of petroleum products in January–October

    Последние новости

    14:09

    Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    13:51

    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Инфраструктура
    Лента новостей